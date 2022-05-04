Vekil imam hatipler ve fahri Kur’an kursu öğreticileri çözüm bekliyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu gündeme ilişkin Akit'e özel açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında kamu personeli ve emeklilere yapılacak zamlara ilişkin değerlendirme yapan Tahiroğlu, “Sadece asgari ücretliler değil tüm kamu çalışan memur ve işçiler hayat pahalılığı karşısında bıkma noktasına geldi. Bizce bir an önce EŞEL Mobil sisteme geçilmeli. Eşel Mobil Sistemi, her ay gerçeklesen enflasyonun bir sonraki ayın maaşına zam olarak yansıtılması demektir. Bu sayede enflasyon kaybı kısmen de olsa giderilmiş olacaktır. Çünkü şu anda 6'ncı Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında memurlara verilen zamdan daha fazlası ceplerinden çıktı. Kısacası yapılan zam maaşları iyileştirmedi” dedi.

Memur birikimi değil ay sonunu düşünüyor

Maaşların, ürünlere yapılan zamların altında kaldığını söyleyen Tahiroğlu, şöyle devam etti: “Günümüz koşullarında açlık sınırı 5 bini, yoksulluk sınırı ise 15 bini geçmiş durumda. O nedenle şu dönemde memurlar birikim yapmayı değil, ay sonunu nasıl getirebilirim düşüncesi içinde. Geçmiş yıllarda ramazan ayında vatandaş, iftara misafir davet ediyordu, ancak bu yıl kimse birbirini iftira davet etmeye cesaret edemedi. Ayrıca daha önce hiç istemeyen bir kesimin artık ramazan gıda paketi istemesi de yaşanan vahameti ortaya koyuyor.”

Vekil imam ve fahri Kur'an öğreticileri kadroya alınmalı

Vekil imam ve fahri Kur'an kursu öğreticilerinin aldıkları maaşların da düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Tahiroğlu, “Ayrıca Diyanet iş kolunda vekil imam ve fahri öğreticiler, asgari ücretin daha da altında maaş almaya devam ediyor. Aynı iş yapılsın, aynı sınavlardan geçilsin ama aynı haklardan yararlanamasınlar. Bu haksızlık. Bu kişiler bizim insanlarımız. Aynı şartlarda vatandaşlık haklarına sahibiz. Bu vekil imam hatiplerin ve fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya alınması ve 657 sayılı yasaya tabi tutularak aynı özlük haklarına kavuşması şarttır. Ayrıca tüm diyanet personeli Diyanet Hizmetler Sınıfına alınarak 3600 ek göstergeden faydalanmalıdır" dedi.

3600 ek gösterge büro hizmetine ve emeklilere de uygulanmalı

Tahiroğlu, sözlerini söyle tamamladı: “Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlilerinin yanında aynı atanma şartlarına sahip ve toplum tarafından din görevlisi olarak görülen büro personelleri de 3600 ek göstergeye dahil edilmelidir. Diyanet personeli emekli olduktan sonra da aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri emekli aylığına sahip olmalı. Diyanet personelleri olarak, emekli ikramiyesi hesaplanmasında kullanılan ek gösterge düzenlemesinin, din görevlileriyle birlikte tüm diyanet personelini kapsayacak şekilde yasal düzenlemeye dahil edilmesini beklemekteyiz.”