Vehbi Korkutata yazdı: İsrail'in büyük Türkiye oyunu ortaya çıktı!

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata, İsrail’in Türkiye’ye yönelik politikalarından Cumhur İttifakı etrafındaki tartışmalara kadar uzanan dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinden rahatsız olduğunu savunan Korkutata, dışarıdan yürütülen hesapların bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki siyasi birlikteliği zayıflatmaya yöneldiğini vurguladı.

Korkutata'nın yazısı şöyle:

İsrail, geçenlerde çok önemli bir iddiayı ortaya attı. Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi sızdırmış ve demiş ki; Sayın Erdoğan, böyle böyle planlar var, Erdoğan ise bu gelişmelerden hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak bu meseleyi çözmüş!

Peki kimdir bu adam!

Trump'ın bir numaralı adamı ve ABD'nin başkan yardımcısı.

Trump'tan sonra başkan olması beklenen şahıs ve böyle olunca İsrail, geçen günlerde ayağa kalktı ve Netanyahu, hemen Trump'ı arayarak, bak Sayın Trump, sen Türkiye'yi savunuyorsun amma; Türkiye ise, Suriye topraklarında bize saldırmayı düşünüyor ve Suriye askerleriyle iç içe olduğunu biliyor musun ve biz durumdan endişeleniyoruz dedi...

Trump zaten Netanyahu'ya acayip şekilde sinirli ve geçenlerde Netanyahu'yu arayıp ağzına geleni söylemişti. Bu sefer dedi ki, bak Netanyahu, sana defalarca söyledim ve Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeç ve kaçın.

Türkiye milleti senin hafife alacağın bir millet değil ve zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, benim dostum ve artık bu savaş bitecek.

Lübnan'a ve İran'a saldırmayacaksın dedi ve Netanyahu hemen aynı şekilde Putin'i aramış ve demiş ki Suriye'deki Rus askerinin üslerini devam ettirin.

Türkiye bize saldıracak.

Sizin askeri üsleriniz bize kalkan olsun, Putin'de demiş ki yahu sen iyice kaçırdın, Başkan Erdoğan, benim dostum ve artık yeter demiş ve Netanyahu baktı Trump'tan destek yok ve daha sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin biz Türkiye olarak Kudüs'ü alacağız açıklaması; Netanyahu'yu resmen çıldırttı.

Zaten daha önce, İçişleri Bakanı'nın sözleri Siyonizmin uykularını kaçırmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Allah nasip ederse Kudüs'e Vali olacağım sözü İsrail'in korkulu rüyası haline geldi.

Hani birini köşeye sıkıştırdığında ve kişinin yapılacağı hamle kalmayınca ortalığı birbirine katlar ya işte öyle oldu.

İsrail ise Lübnan'ın Beyrut şehrine saldırdı. İran ise baktı ki İsrail, ABD'den desteğini çekmiş ve Trump ise artık Türkiye'nin yanında İsrail'in karşısında hemen balistik füzelerle cevap verdi.

Ondan sonra Başkan Donald Trump, hemen bir açıklama yaptı ve bak Netanyahu, sana bir söyledim iki söyledim ve bu savaşı bitir dedim.

Misilleme işini bırak ve benim canımı sıkma yoksa; seni Türkiye'nin elinden kimse alamayacak dedi. Netanyahu, hemen çıktı kürsüye bir açıklama yaptı.

İyi bir lider kimseyi dinlemez!

Yani açıkçası Başkan Trump’ı da karşısına aldı ve bu arada da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Türkiye'ye saldırmaya başladılar.

Yeni bir strateji olduklarını ve bize karşı laflarıyla arka planda anlattılar. Ne bu strateji, Başkan Erdoğan'ı göndermek ve ama bu sefer mevzu farklı ve dikkat edin.

Bu zamana kadar Başkan Erdoğan'ı göndermek için insanları desteklediler ve bir sürü anti millî oluşuma destek verdiler.

Ülkemizde darbe yapmaya bile çalıştılar.

Baktı olmadı ve bunu da başaramadılar..!

Dediler ki biz kimi desteklersek destekleyelim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderemiyoruz.

Peki ne yapacağız vaz mı geçeceğiz, hayır oyun planımızı değiştireceğiz.

Oyun plan dediklerinde; şu Cumhur İttifakını bölmek ve ondan sonra Başkan Erdoğan'ın rakiplerini desteklemek, çünkü bir baktılar ne olay olursa olsun MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan bir arada oldukça bunlar asla başarılı olamayacaklar.

Bizim ilk işimiz bu dostluğu bitirmek ve araya fitne sokmak üzere karar verdiler. Sürekli ikisinin arasını açmaya çalıştılar. Cumhur İttifakının arasına fitne fesat sokmaya çalıştılar.

Ama başaramadılar...

Başkan Erdoğan böyle dedi, Bahçeli aksini söyledi.

Başkan Erdoğan bir karar verdi ve Bahçeli itiraz etti. Kitleleri bu ikisinin kavga etmelerini dizayn etmeye çalışıyorlar.

Böyle bir şey var mı tabii ki yok.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, ne zaman görüşürse görüşsün, biz dostuz ve dava dostuyuz, yolun yolcusuyuz diyor, ama ısrarla dikkat edin haber kanallarında yok Devlet Bahçeli onu destekledi ve Başkan Erdoğan, başka bir iş yaptı.

İşte bu oyun planı ortaya çıkınca, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Paşa, birer açıklama yaptılar.

Mevzu nedir biliyor musunuz, mevzu içerdeki fitne oluşturacaklarını aramızdan temizlemektir.

Cumhur İttifakının sürecini baltalayanları teker teker egale etmektir. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın arasını bozmaya çalışanları aramızdan defetmektir.

Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkenin kaderi, bu ülkenin bekası ve yüz yıl sonra bir toplumun dirilişi ve bir devletin yükselişi, işte bunu bildikleri için, şuanda da muhalefetin de destek vermektense; önce Cumhur İttifakını yıkmaya çalışıyorlar.

Önce bizi İran gibi yapmak istiyorlar. Ülke insanımız da ayaklansın ve bunların kenetlendiği ve o sımsıkı bağı koparılsın ve ondan sonra işimizi yaparız diyorlar.

Bakınız siz siz olun bu oyuna gelmeyin.

Davanıza olan inancınızdan en ufak fire vermeyiniz.

Muhalefet köşeye sıkıştı ve az bir zamanları kaldı.

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hal böyle iken liderlerinizi başarısızlığa uğratacak en ufak hareketlere pirim vermeyelim.

Türk’ün üzerinde oyun kuracak herkes planlarında boğulacak. Türk İslam adaleti yeniden "Dünyaya Hâkim" olacak. Demedi demeyin, bizden sadece hatırlatmaktan ibarettir.

Bakınız ne diyor korkusuz ve kefenini giyerek yola çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan..!

"Benim Sevdam Türkiye.."

Bizimle savaşmak öyle İran'la "cilveleşmeye" benzemez.

İlla vaadedilen toprak diye tutturursanız "üstü bizim" altı sizin olur..!

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata