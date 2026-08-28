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THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

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THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

Türk Hava Yolları (THY), Dalaman Havalimanı'ndaki İç Hat Özel Yolcu Salonu'nu hizmete açtı.

#1
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

#2
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

yaklaşık 1000 metrekare alana ve 177 kişilik oturma kapasitesine sahip salonun müstakil girişle yolculara hizmet verdiğini belirtti.

#3
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

Yolcuların salonda bulunan kontuarlardan uçuş işlemlerini gerçekleştirebildiğini aktaran Olmuştur, uçuş saatinde ise salondaki kapılardan uçağa kısa sürede ulaşılabildiğini kaydetti.

#4
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

Olmuştur, özel yolcu salonunda yeme-içme bölümleri, çocuk oyun alanları ve bebek bakım odasının bulunduğunu belirterek,

#5
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

"Uluslararası ödüllü ikramlarımızı deneyebilir, sıcak ya da soğuk içecekler eşliğinde uçuşunuza kadar keyifli bir mola verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - THY’den 177 kişiye keyifli mola Dalaman’a özel yolcu salonu

Salonun hazırlanmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Olmuştur, yeni özel yolcu salonunda misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

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