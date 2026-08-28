Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi
İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi Taksim Camii'nde şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.
Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Mevlit programının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa çok sayıda vatandaş katıldı.
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