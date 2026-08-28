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Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

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IHA Giriş Tarihi:

Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

#1
Foto - Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi Taksim Camii'nde şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.

#2
Foto - Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

#3
Foto - Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Mevlit programının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

#4
Foto - Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

#5
Foto - Taksim Camii'nde 30 Ağustos mevlidi: Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

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