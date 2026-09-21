Vehbi Korkutata: İsrail, vahşi ve kudurmuş bir köpek misali sağa sola saldırıyor

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata, İsrail'in son dönemde Ankara'ya yönelik alçak hamlelerini analiz etti. İşte o yazı...

Netanyahu'nun ofisi, Başkan Erdoğan'ı bir kez daha hedef aldı. Açıklamada Başkan Erdoğan, "antisemitik bir diktatör" olarak nitelendirililirken; Türkiye Hamas'ı barındırmak, Kıbrıs'ın yarısını işgal etmek ve muhalif gazeteci ile siyasetçi hapse atmakla suçladı.

Netanyahu'nun ofisi ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu Suriye'ye taşımaya çalıştığını öne sürdü. Açıklamanın sonunda ise; "İsrail buna müsamaha göstermiyecek" ifadelerine yer verildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk Milleti Ayağa Kalktığında Önünde Durabilecek Güç Yok.

İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir" dedi.

İsrail, vahşi ve kudurmuş bir köpek misali sağa sola saldırırken; Kuzey'de yerleşmiş aslanı, Bozkurt hüviyetindeki dünyanın en savaşçı milletini tahrik ettiğinin farkına bile varamamış ve etrafına toplayacağı güçlerin kendisini kurtaracağı vehmine yaslanmayıda marifet saymaya marifet etmektedir..

Amerika Nato'dan çıkmak için ucuz sebepler öne sürüyor. Herkes zannediyor ki Avrupa'ya kızgın. Konu Nato'dan çıkıp olası bir Türkiye İsrail savaşında İsrail'in yanında olabilmek ve buda apaçık belli ediyor ki ABD'yı Amerika'lılar değil Yahudi'ler yönetiyor.

Doğru ve kararlı bir sözdür, aksi düşünülemez!

Şimdi yazdıklarımız anlaşıldı mı neden Savunma Sanayine milyarlar ayrılmış harcanmış ve harcanıyor da, bunu bilmeyenler yok, herkes biliyor. Ama içimizdeki bazılarının umurunda bile değildir. "Yahudi gelmiş, Yunan gelmiş kime ne!"

Onlar için patates soğan ucuz olsun yeter!

Ortadoğu'da tehlikeli tırmanış ve "savaş uçakları havalandı, bölge alev alev!"

İsrail'den Türkiye analizi ve deniz erişimini kesebilir..

İsrail'i emekli asker Gabi Siboni, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisine dikkat çekerek, Ankara'nın istemesi halinde İsrail'in deniz bağlantısını ciddi şekilde etkileyebilecek kapasiteye sahip olduğunu savundu.

Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı ve İran 4 farklı füzeyi aynı anda ateşledi.

İran Hürmüz boğazında ve 2 ABD gemisini ve çok sayıda tankeride hedef aldığını duyurdu..

ABD, İran'a benzeri görülmemiş, dünya çapında ekonomik saldırı başlatıyoruz..

İran'ın Hürmüz'den geçecek gemilerden ücret alma kararını Meclis komisyonun'nda kabul etmesinin ardından ABD'den sert açıklama geldi.

İran'a yönelik yeni yatırımlarla ilgili konuşan ABD hazine bakanı Scoott Bessent. "İran'ın küresel finansal bağlantılarına karşı dünya çapında benzeri görülmemiş bir ekonomik saldırı başlatıyoruz.

Amacımız, Tahran yanlız kalana dek bu rejimi ayakta tutan her ekonomik can damarını kesmek" dedi..

İran'da şidetli çatışma yaşandı, patlamalar ve silah sesleri saatlerce sürdü..

ABD, İran'a eş zamanlı kara ve hava harekatına mı hazırlanıyor sorusu gündemde. Dev savaş makinesi Basra Körfezi'ne yaklaşıyor..

Binyamin Netanyahu'ya mecliste protesto ve "utan" slogablnları yükseldi, inşallah sonun olacak.

İsrail başbakanı Netanyahu, Haredilerin tutuklanmasını donduran yasa tasarısı için geldiği Meclis'te protesto edildi. Salonda ise "utan" slogabları yükselirken Netanyahu'nun yaşananların ardından Meclis'i terk ettiği bildirildi..!

Zaten Ekim ayında yapılacak olan seçimlerde büyük oy kaybı yaşayacağı muhakkaktır, İsrail halkı savaş istemiyor..

Türk donanması, yeniden Osmanlı dönemindeki Deniz gücünü andıran bir seviyeye ulaşarak Türk-İslam dünyasının en büyük deniz kuvveti haline geldi.

Türkiye; gemi inşa kapasitesi, denizaltı, fırkateyn ve korvet sayısı bakımından "İslam dünyasının" en büyük donanmasını kurdu..

İran'dan sert yanıt..!

"Kuvveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı!"

İran'dan ABD'ye uyarı

"Saldırı olursa altyapınız hedef alınacak..

Misilleme başladı ve "Tahran, Bahreyn'deki Amerikan unsurlarını hedef aldı!"

Yemen cephesinde şok çöküş ve "Suudi Arabistan güçlerine bağlı 3 Tugay teslim olduğunu duyurdu!"

İran Suudilerin arka kapısını vurdu. Petrol 200 dolara mı çıkıyor, sorusu akla geliyor, dünya akaryakıt krizinde..!

Suudilerin can simidi patladı ve faturayı bütün dünya ödeyecek.!

Doğu-Batı petrol hattı felç oldu. Varil fiyatları uçuşa geçti. Dünya kırmızı alarmda..!

İsrail Savunma bakanı, Suriye ve Türkiye'yi tehdit etti ve asla geri adım atmayacağız dedi...

Netanyahu, Türkiye'nin işini bitireceğiz diyor ve Türkiye'yenin lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise ABD'ye gidiyor, sanırım Trump'a ayar vermeye gidiyor, akıllı ol akıllı, yoksa ayarı bozarız..!

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Zaten amaç belli ve Türkiye'ye saldıracaklar, acaba onun kudreti yeterli mi..?

İsrail zulmünü yeni gördüler.

12 ülkeden ticaret yasağı..!

11 Avrupa ülkesi ve Kanada işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama kararı aldı.

Tel Aviv yönetimi İngiltere'nin doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararıyla karşılık verdi. ABD ise ticari kısıtlamalara katılmıyacağını açıkladı.

İsrail Savunma bakanı, Suriye ve Türkiye'yi tehdit etti ve asla geri adım atmayacağız dedi...

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Zaten amaç belli ve Türkiye'ye saldıracaklar, acaba onun kudreti yeterli mi..?

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata