Vehbi Kokutata kaleme aldı! Okula saldırı üzerine…

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan silahlı saldırılar sonrası ortaya atılan bazı iddialar, resmi makamlar tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon niteliği taşıdığını açıkladı. Olaylar, eğitim kurumlarında güvenlik tartışmasını yeniden alevlendirirken, toplumda derin bir endişe ve sorgulama sürecini de beraberinde getirdi. Vehbi Korkutata ise yaşananları sadece adli bir vaka değil, daha geniş bir toplumsal kırılma olarak değerlendiriyor.

Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı" yönündeki iddiaların gerçekle hiçbir bağı bulunmadığı bildirildi ve şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan ''Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı'' ve ''Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı'' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”

Ülkemizdeki eğitim camiasını pompalı tüfekle basan ve okulda rastgele ateş açan ve 9 kişinin canına kast eden bu çocuk kim veya kimler tarafından okula gönderildi ve kafalarda ise çok soru işareti bıraktırdı.

Eğitim ve öğretim okulları kim veya kimler tarafından hedef gösterildi. Üstelik babası 1'ci sınıf emniyet müdürü ve Başmüfettiş olan bir babanın çocuğu!

Eğitim gören ve İçişleri bakanlığı bünyesinde görev yapan ve ülkemizin necip insanlarına köprü vazifesini üstlenmiş olan bir emniyet müdürü ve üstüne üstlük Başmüfettiş, vallahi anlamakta zorlanıyorum ve de çok üzülüyorum.

Yıllarını ülkemizin necip insanlarına adayan valilik yapan ve sonrasında İçişleri bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'yi derin bir üzüntüye boğan bu menfur saldırı sonrası Çiftçi’nin gözlerindeki ifade ise her şeyi gözler önüne serdi.

Bakan Mustafa Çiftçi, göreve gelir gelmez, bu menfur okul baskını gerçekleşti!

Gerçekten üzülmemek elden değil?

9 can, Allah mekanları Cennet eylesin, Ailelerine başsağlığı ve Sabrı Cemil Niyaz ediyorum.

Silahlı saldırılar ise eğitim camiasında endişeyi beraberinde getirdi:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırı, okul güvenliği konusunu yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Venüs Kampüs Okulları Kurucusu Ali Erzincanlıoğlu, eğitim ortamlarında şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, güvenli okul iklimi için ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Türkiye'de peş peşe yaşanan iki ayrı okul saldırısı, eğitim camiasında derin üzüntü ve endişe oluşturdu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde meydana gelen silahlı saldırılar, kamuoyunda "okul dehşeti" başlığıyla tartışılırken, eğitim dünyasından da art arda açıklamalar geldi.

Venüs Kampüs Okulu kapatıldı.

Venüs Kampüs Okulları Kurucusu Ali Erzincanlıoğlu, yaşanan olayların yalnızca saldırıların gerçekleştiği şehirleri değil, tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini söyledi.

Okulların çocuklar ve gençler için güven, huzur ve gelişim alanları olması gerektiğini vurgulayan Erzincanlıoğlu, eğitim kurumlarında şiddet görüntülerinin toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

Art arda yaşanan bu olayların, okul güvenliği meselesinin daha ciddi ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini gösterdiğini belirten Erzincanlıoğlu, "Çocuklarımızın kendini emniyette hissetmediği bir eğitim ortamı düşünülemez. Okullar, korkunun değil umudun, tedirginliğin değil geleceğin inşa edildiği yerlerdir" dedi.

Şiddetin eğitim hayatına gölge düşürmemesi gerektiğine dikkat çeken Erzincanlıoğlu, yalnızca fiziki güvenlik önlemlerinin değil, öğrencilerin ruhsal dünyasını koruyacak sosyal ve psikolojik destek çalışmalarının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasının, sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından temel bir sorumluluk olduğunu belirten Erzincanlıoğlu, bu konuda tüm paydaşların ortak hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan üzücü gelişmelerin ardından okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, gençlerin şiddetten uzak tutulması ve eğitim ortamlarının daha korunaklı hale getirilmesine yönelik çağrılar da yeniden güç kazandı.

Venüs Kampüs Okullarının sahibi olan Ali Erzincanlıoğlu, bu olaya çok üzüldüğünü söylemekle yetindi.

Okul girişinde gerekli tedbiri alamadı mı?

Bu sorular aile bireylerinin kafalarını karıştırdı ve eğitim kurumlarında böyle menfur olayların cereyan etmesi ülkemizi derin bir sessizliğe bürüdü.

Televizyon dizileri ve mafyavari filmler aile bireylerinin kafalarını karıştırdı. Vurdulu kırdılı ve silahlı kavgaların hakim olduğu filimler ülkemizin necip insanlarını derinden etkileyen faktörlerdir.

Allah ülkemizde ve özellikle de eğitim camiasını bir daha böyle bir menfur saldırı içeren olayla imtihan etmesin. Ülkemizi ve özellikle de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de çok üzdüğünün farkındayım.

Bakınız! Ortada çemkiren öğretmenler Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya davet eden, kendileri istifa etsinler, yetmez mi?

Neticede kendi ideolojilerinde bir öğretmenin çocuğu katliam yapıp katil oldu.

Bakınız ebeveynler ne diyorlar biliyor musunuz?

Biz kendi çocuğumuzu bile eğitemeyerek bir başka çocuğu nasıl eğitebiliriz diye düşünmelerinde yarar görmekteyim. Gerekçe olarak da bunu göstersinler! Boykotlara katılan öğretmenler derhal meslekten men edilsinler! Ben ülkemde devlet düşmanı öğretmen istemiyorum! O kadar açık ki: Bu olay sadece bir çocuğun gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan ibaret değildir!

Resmen AK Parti iktidarına yönelik bir operasyon çekiliyor, "Farkında mısınız."

Şimdi gerçek anlaşıldı!

Demek oluyor ki MEB Bakanı Yusuf Tekin'e sahip çıkmak gerekiyor!

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata