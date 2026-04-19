AK Partili başkanın acı günü
AK Partili Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın ağabeyi Abdulkadir Acar vefat etti. Acar'ın cenazesi Kızılcahamam İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze merasimine ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın ağabeyi Abdulkadir Acar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Abdulkadir Acar için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Acar’ın naaşı Kızılcahamam İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Tören sonrası protokol üyeleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a taziyelerini iletti.
