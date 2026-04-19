Papa Trump'a rest çekti!

Papa XIV. Leo, 16 Nisan 2026’da Bamenda kentindeki Saint Joseph Katedrali’nde yaptığı konuşmada küresel güç dengelerine ve savaş politikalarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Papa, konuşmasında dünyadaki çatışmalara sert sözlerle değinerek, “Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle son dönemde artan askeri gerilimler ve küresel krizler bağlamında güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Din üzerinden çıkar sağlanmasına tepki

Papa XIV. Leo, dini değerlerin siyasi ve askeri amaçlarla kullanılmasına da açık bir şekilde karşı çıktı. “Tanrı’nın adını kullanarak siyasi, askeri veya ekonomik çıkarlar için dini manipüle edenlere yazıklar olsun” diyerek, inancın araçsallaştırılmasını sert bir dille eleştirdi. Konuşmasında, savaşlara ayrılan dev bütçelerin insanlık yararına kullanılmadığını vurgulayan Papa, bu kaynakların eğitim, sağlık ve yoksullukla mücadeleye yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Savaş efendileri gerçeği görmezden geliyor”

Papa ayrıca savaş politikalarını yönlendiren güç odaklarını hedef alarak, “Savaş efendileri, bir anlık yıkımın ömür boyu onarılamayacağını görmezden geliyor” sözleriyle kalıcı tahribata dikkat çekti. Bu açıklamalar, özellikle son dönemde Orta Doğu merkezli askeri hareketlilik ve küresel güvenlik tartışmalarıyla ilişkilendiriliyor.

Trump ile gerilim tırmanıyor

Papa’nın bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan söz düellosunun yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. İki lider arasındaki gerilim, ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri sonrasında tırmanmıştı. Trump, Papa’yı sosyal medya üzerinden “suç konusunda zayıf” ve “dış politikada korkunç” sözleriyle eleştirirken, Papa ise barış çağrılarını sürdürerek dolaylı yanıt vermeye devam ediyor.

Afrika turunda barış vurgusu

Papa XIV. Leo’nun Afrika turu kapsamında yaptığı bu konuşma, kıta genelinde barış, dayanışma ve adalet çağrısı olarak öne çıktı. Papa’nın mesajları, yalnızca dini çevrelerde değil, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlara göre, bu tür açıklamalar yalnızca dini bir liderin mesajı olmanın ötesinde, küresel siyasette ahlaki bir duruş ve alternatif bir bakış açısı sunuyor. Ancak aynı zamanda, güvenlik politikalarını önceleyen liderlerle çatışma riskini de beraberinde getiriyor.