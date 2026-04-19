Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! En mutlu günleri zehir oluyor!
Bazı gelinlik deneme işlemlerinin ücretli hale getirilmesi ve sezon öncesi düğün fiyatlarının artırılması tepkilere neden oldu.
Son yıllarda bazı gelinlikçilerin gelinlik deneme işlemlerini ücretli hale getirmesi tepkilere neden olurken, bu uygulamanın zamanla nişan kıyafetleri ve abiye denemelerini de kapsayacak şekilde genişledi.
Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu deneme ücretlerinde artış yapıldı.
Birkaç yıldır gelin adayları, mağaza mağaza gezerek gelinlik denemek istediklerinde ek bir maliyetle karşı karşılaşıyordu.
Uygulamanın semtlere ve mağazalara göre değiştiği, deneme ücretlerinde ise artış yapıldı.
FİYAT FARKINDAKİ MAKAS AÇILDI
En ucuz gelinlik deneme fiyatı 500 TL olurken fiyat bazı mağazalarda 5000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Öte yandan bazı gelinlik mağazalarının müşteri kaybını önlemek amacıyla "3 deneme ücretsiz, sonrası ücretlidir" gibi kampanyalar düzenlemesi de dikkat çekti.
BU UYGULAMA TEPKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ
Bu uygulamanın hızlı bir şekilde yaygınlaşması tartışma konusu olurken, evlilik hazırlığındaki çiftlere ek bir maliyetin daha çıkarılması eleştiri konusu haline geldi./ kaynak: haber7
