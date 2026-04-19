Dünya genelinde çok konuşuluyordu: Uyurken beyin bizimle konuşuyor mu? Sıra dışı olay: Siz de ciddiye alın

“Bu rüyayı görmeseydim kontrol yaptırmazdım” diyerek yaşadıklarının önemine dikkat çekti. Rüyalar: Bilinçaltı mı, Biyolojik Alarm mı? Bilim dünyasında rüyaların işlevi hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak REM uykusu sırasında beynin son derece aktif olduğu biliniyor. İngiltere’deki Imperial College London’dan nörolog Abidemi Otaiku, bu evrede beynin adeta “yoğun veri işleme moduna” geçtiğini belirtiyor: “REM uykusunda neredeyse kesin olarak rüya görürüz. Beyin bu sırada duyguları işler, anıları düzenler.” Araştırmalar, rüyaların sadece zihinsel değil, aynı zamanda fizyolojik süreçlerle de bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. “Altıncı Duyu” Gerçek Olabilir mi? Uzmanların dikkat çektiği en çarpıcı teorilerden biri “iç duyum” (interoception). Bu kavram, beynin vücuttaki küçük değişimleri algılama yeteneğini ifade ediyor. Otaiku’ya göre bazı rüyalar, aslında bu içsel sinyallerin bilinçaltında şekillenmiş hali olabilir: “Beyin, vücudun içsel durumunu algılayabilir. Bu da bazı hastalıkların rüyalar yoluyla fark edilmesini açıklayabilir.” Bu teori, Adeline gibi vakaların tamamen tesadüf olmayabileceğini düşündürüyor. Kâbuslar ve Nörolojik Hastalık Bağlantısı Son yıllarda yapılan çalışmalar, rüyaların yalnızca psikolojik değil, nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle sık ve yoğun kâbusların, Parkinson ve demans gibi hastalıkların erken habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar bu durumun üç olası açıklaması olduğunu belirtiyor: Rüyalar hastalığın erken belirtisi olabilir Kâbuslar beyin sağlığını etkileyebilir Her ikisi ortak bir biyolojik nedenden kaynaklanabilir Rüyalar Kararlarımızı ve Duygularımızı Şekillendiriyor ABD’li psikolog Dylan Selterman, rüyaların duygusal denge açısından kritik rol oynadığını vurguluyor: “Zor duygusal konuları rüyalarımızda işleriz. Bu süreç, uyanıkken daha sağlıklı kararlar almamıza yardımcı olur.” Araştırmalar; rüyasında sigara içtiğini gören kişilerin bağımlılığa dönme riskinin azaldığını, boşanma sonrası eski eşini rüyasında gören bireylerin ise daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor.