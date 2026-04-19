Çin fırsatı değerlendiriyor: Güney Çin Denizi’nde tansiyon yükseliyor

Vantor tarafından 10 ve 11 Nisan tarihlerinde kaydedilen görüntülerde, Çin’in bölgedeki askeri ve sivil varlığını nasıl birer kalkana dönüştürdüğü açıkça görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken detaylar şunlar:

Askeri varlık: Sığlığın hemen dışında Çin donanmasına veya sahil güvenliğine ait devriye gemileri konuşlandırıldı.

Filipinler'in "deniz milisi" olarak adlandırdığı çok sayıda Çin balıkçı teknesi sığlık içinde ve çevresinde devriye atıyor.

Filipinler Sahil Güvenliği sözcüsü Jay Tarriela, bölgedeki engelleme girişimlerini teyit ederken, Çin tarafı konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

ABD’nin meşguliyeti Çin’e fırsat mı doğurdu?

Analistler, Çin’in bu hamlesinin zamanlamasına dikkat çekiyor. ABD’nin Orta Doğu’daki krizlere ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğe odaklanmış olmasını Pekin’in bir fırsat olarak gördüğü değerlendiriliyor. Filipinler, her ne kadar bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi içinde görse de, Çin 2012 yılından bu yana Scarborough Sığlığı’nı fiilen kontrolü altında tutuyor.

Bölgede askeri hareketlilik artıyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. döneminde ABD ile askeri iş birliği ivme kazandı. Ocak ayında gerçekleştirilen ortak tatbikatın ardından, bu ay içinde binlerce askerin katılımıyla geniş çaplı yeni bir tatbikat planlanıyor.

Filipinler tarafı, "Bajo de Masinloc" olarak adlandırdığı bölgede balıkçılarını korumak için devriyelerini sürdüreceğini açıklarken, Pekin’in bölgeyi "Huangyan Adası" ismiyle kendi toprağı olarak nitelendirmesi, bölgedeki egemenlik krizinin kısa vadede çözülmeyeceğini gösteriyor. Uzmanlar, tarafların geri adım atmadığı bu tabloda ufak bir kıvılcımın büyük bir çatışmaya dönüşebileceği konusunda uyarıyor.