Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen “Pekin İnsansı Robot Yarı Maratonu”nda önemli bir eşik aşıldı. İnsansı robotlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Çinli insansı robot, 21.1 kilometrelik yarı maraton parkurunu 50 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayarak yarışın birincisi oldu.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Robotlar bu rekorla hem erkekler hem de kadınlar kategorisindeki mevcut dünya rekorlarını fark atarak geride bıraktılar.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Yarışta aynı modeldeki diğer iki robot ise 50 dakika 56 saniye ve 53 dakika 1 saniyelik derecelerle kürsünün diğer basamaklarını işgal etti.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Bu sonuçlarla robotlar, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun Mart 2026'da Lisbon'da elde ettiği 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekoru ve Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in 1 saat 2 dakika 52 saniyelik kadınlar rekorunu geride bırakmış oldu.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Bir yıl süren geliştirme aşamasının ardından yarışa katılan kazanan robotun, elit koşucuları taklit etmek için 90-95 cm uzunluğunda bacaklara ve akıllı telefonlarda kullanılan sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğu açıklandı.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyona teknoloji şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve robot kulüplerinden toplam 105 insansı robot katıldı.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyona teknoloji şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve robot kulüplerinden toplam 105 insansı robot katıldı. Geçen yılki ilk yarışta "Tiangong Ultra" adlı robot parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlamış ve pek çok robot denge sorunları yaşayarak parkurda hasar görmüştü.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Bu yıl ise robotların büyük bölümü hem hız hem de koordinasyon açısından büyük gelişim gösterirken, katılımcıların yaklaşık yarısı uzaktan kumanda yerine otonom navigasyon sistemlerini kullanarak zorlu parkurda 12 bin insan koşucuyla paralel hatlarda yarıştı.

Foto - Dünya rekoru kırıldı: İnsansı robotlar maratonda yarıştı!

Uzmanlar, insansı robotların afet kurtarma operasyonlarından zehirli atık temizlemeye, akıllı imalattan yaşlı bakımına dek çok sayıda alanda yardımcı olabileceğini öngörüyor.

