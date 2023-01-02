Vefatından iki gün sonra yazdı! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sinan Ateş mesajı
Cübbeli Ahmet Hoca, Cuma günü namaza giderken hayatını kaybeden ve Cumartesi günü defnedilen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş için bu akşam taziye mesajı paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırıda başına isabet eden mermi ile hayatını kaybetti.
Dr. Ateş'in cenazesi saldırıdan bir gün sonra memleketi Bursa'da defnedildi.
Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından Ateş'in ölümünden iki sonra taziye mesajı paylaştı.
Efendimiz'in (sav) "Zulmen öldürülen şehittir" hadis-i şerifini aktaran Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:
Allâh-u Teâlâ, Eski Ülkü Ocakları Başkanlarından Sinan ATEŞ kardeşimize ziyade rahmet eylesin, seyyiâtını mahveyleyip hasenâta tebdîl eylesin. Ailesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsân eylesin ve “Zulmen öldürülen şehittir” hadîs-i şerîfinin fehvâsınca şehâdetini kabûl eylesin.
Vatanperver Müslümanlar arasında vahdeti temin eylesin, iç ve dış düşmanlar tarafından ihdâs edilen bunca tehlike mevcut iken, nefsânî sâiklerle fitnelere düşmekten ve insan zâyi etmekten vatan evlatlarını muhâfaza eylesin. Âmîn!