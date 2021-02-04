Vefatından 10 yıl önce anlatmıştı: Esad Hoca Avustralya'ya gitti vefatı oradaymış diyecekler...

İlim, fikir ve gönül insanı Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi vefatının 20’nci sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Mahmud Esad Coşan Hoca'nın tahsili

Mahmud Esad Coşan, 1938 yılında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. İstanbul’a taşınmalarının ardından burada ilkokuldan sonra Vefa Lisesi’ni bitiren Coşan 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne asistan olarak giren Coşan, sırayla doktor, doçent ve profesörlük unvanlarını aldı.

Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’nin kızı ile evlendi

Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’nin kızı Muhterem Hanımefendi ile evlenen Coşan Hoca, uzun yıllar Almanya, Avusturya, Ürdün, Irak, İran, Libya, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde araştırmalar yaptı.

Avustralya'da vefat etti

Coşan Hoca 1987'de Hocası Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden aldığı tebliğ görevini ifa etmek için kendi isteğiyle emekli oldu.

4 Şubat 2001'de, damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel ile bir cami açılışı yapmak için Grifit kenti yolunda, Avustralya’da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Esad Coşan Hoca'nın ibretlik vaazı

Coşan Hoca İstanbul'da bulunan Fatih İskenderpaşa Camii kürsüsünde kader bahsinde Allah'ın her şeyi bildiğini şu sözlerle vaaz etmişti;

"Bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı, kader, mukadderat, alnının yazısı... Yani, Hindistan'da ölmeyi murad etmişse; Hindistan'dan bir davet çıkar oraya gider. Şimdi ben, coğrafya kitaplarında görüyordum Avustralya'yı... Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. Bizi oradaki arkadaşlarımız çağırdılar; 'Aman Hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne... ' 'Gelemem, edemem. '… Kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani, eceli oradaysa diyecekler ki: 'Esad Hoca Avustralya'ya gitti, vefatı oradaymış!', öyle olacak! Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir işi yaparken, hayır üzerindeyken, canımızı alsın... "

Toplumda iz bırakmış gönül mimarlarından Coşan Hoca, sayısız kalpte dualarla anılmaya ve anlaşılmaya devam ediyor.

Bağışladığı 25 bin kitap Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi vefatının sene-i devriyesinde Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ı anarak "Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce vb. dillerde; dini ilimler, coğrafya, edebiyat konularında yaklaşık 25.000 adetten oluşan koleksiyonu Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine bağışlanan değerli bağışçımız Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz." paylaşımını yaptı.