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Ekonomi Vefat halinde çocuğa aylığın tamamı ödenir mi?
Ekonomi

Vefat halinde çocuğa aylığın tamamı ödenir mi?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı, Murat Özdamar, sizlerden gelen "Vefat halinde çocuğa aylığın tamamı ödenir mi?" sorunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:21:00 -
Vefat halinde çocuğa aylığın tamamı ödenir mi?

¥ Soru: Ben şu an 1725 TL emekli maaşı alıyorum. Eşimden ayrıldım, bir kızım var. Ben vefat etsem kızıma benim aylığımın ne kadarlık kısmı kalır. Aliye S. 

¥ Cevap: İlk defa 1.1.2000 tarihinden önce sigortalı olup emekli maaşı bağlananların tek bir aile efradına maaş bağlanacaksa şu an için en düşük maaş 1.862 TL’dir. Ancak ödenecek ölüm aylığının sigortalı aylığını geçmeme kuralı var. Buna göre kızınıza bağlanacak aylık size ödenen aylığın tamamıdır. Yani kızınızın ölüm aylık hissesi  her ne kadar yüzde 50 olsa da ödenen aylık sizin aylığın tamamı olacak. Sadece bayram ikramiyeleri 1000 TL tutarın yüzde 50’si 500 TL olacak. 


Yeni Akit Gazetesi
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