Vefat halinde çocuğa aylığın tamamı ödenir mi?

¥ Soru: Ben şu an 1725 TL emekli maaşı alıyorum. Eşimden ayrıldım, bir kızım var. Ben vefat etsem kızıma benim aylığımın ne kadarlık kısmı kalır. Aliye S.

¥ Cevap: İlk defa 1.1.2000 tarihinden önce sigortalı olup emekli maaşı bağlananların tek bir aile efradına maaş bağlanacaksa şu an için en düşük maaş 1.862 TL’dir. Ancak ödenecek ölüm aylığının sigortalı aylığını geçmeme kuralı var. Buna göre kızınıza bağlanacak aylık size ödenen aylığın tamamıdır. Yani kızınızın ölüm aylık hissesi her ne kadar yüzde 50 olsa da ödenen aylık sizin aylığın tamamı olacak. Sadece bayram ikramiyeleri 1000 TL tutarın yüzde 50’si 500 TL olacak.