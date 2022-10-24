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Yerel Vefat eden Kore gazisi toprağa verildi
Yerel

Vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Afyonkarahisar’da vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Nuri Görgün düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:55:00 -
Vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde yaşayan Nuri Görgün yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı dün gece hayatını kaybetti. Gazi Görgün için köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri ve Görgün’ün sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Görgün, askerlerin omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

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