Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?

İnsanlar sevdiklerini kaybettiklerinde, onlar adına hayırlı işler yapmak ister. Bu sebeple anne ya da babasını kaybedenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı bir sohbette bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. Ölen kişi adına su kuyusu açtırmanın çok önemli olduğu ifade ediliyor. Adına su kuyusu açılmış kişiye sevap yazılmaya devam ettiği belirtiliyor. Bi hadiste Peygamberimiz Efendimizin “Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir” buyurduğu belirtilmiştir.

Cübbeli Hoca, namazların ardından kaybedilen anne-baba için “Rabbenağfirli veli validiyye velil muminine yevme yekumul hisap” okunmasını da tavsiye etti.

Akşam namazı ya da evvabin namazının ardından iki rekat hacet namazı kılınabileceği, namazın ardından “Bu namazın sevabını anneme, babama hediye ettim” demesi gerektiği belirtiliyor.