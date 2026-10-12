Şeker ve kanser hastalarının akın ettiği şifa deposu coştu! “Süper meyve” için 25 işçi tarlada harıl harıl çalışıyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bahri Erbay, Almanya'da uçak mühendisi olarak çalışan kardeşinin tavsiyesiyle 4 yıl önce topraklarına kazandırdığı aronya meyvesinde devasa bir rekolte yakaladı. Yüksek antioksidan oranı ve şifa kaynağı özellikleri nedeniyle "süper meyve" olarak anılan bitki için 33 dönümlük alanda 10 bin köke ulaşan Erbay, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçileriyle birlikte 40 tona yakın ürün toplamak üzere kolları sıvadı. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük aronya bahçesinde imece usulüyle gerçekleştirilen bu bereketli hasat, bölge çiftçisine büyük bir gelir kapısı araladı.