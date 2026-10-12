Şeker ve kanser hastalarının akın ettiği şifa deposu coştu! “Süper meyve” için 25 işçi tarlada harıl harıl çalışıyor

Üretici Bahri Erbay, girişimci Aylin Kalafatoğlu'nun teşvikiyle bu işe başladıklarını belirterek, "Meyvemizi de Aylin Kalafatoğlu sağolsun her sene alıyor ve elimizde kalmıyor. Şuanda da hasat mevsimindeyiz. Elimizde son ürünler kaldı. Kayseri'den almak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şeker, kanser hastaları gelebilir. Bahçemiz çok büyük. 40 tona yakın rekolte bekliyoruz. Dönüm başına 1 ton ürün hasat ediyoruz. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük aronya bahçesi burada. Şeker ve kanser hastalarına çok iyi gelen bir ürün. Her derde deva. Sabahları aç karnına aronyadan bir tutam yiyeceksin. Kardeşim Aylin Kalafatoğlu ile görüştük. Aylin hoca burada ölçüm yaptı. Mühendislere gönderdi. Bu proje Aylin Kalafatoğlu'nun emekleri ile kuruldu. Aylin hanımın hala desteği devam ediyor. Senelik bizi ziyaret eder, ürünlerimizi alır. Elimiz de kalmaz. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Hasat 1 hafta sürüyor. Ürünler, Niğde'ye soğuk hava deposuna gönderiliyor. Oradan da meyve suyu gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor" dedi.