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Vefalı eller bu kez yavru tilkiyi besledi

Tunceli’de görevden dönen valilik koordinesindeki “Vefa Sosyal Destek Gurubu” ekipleri tilkiyi elleriyle besledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:37:40 -
Vefalı eller bu kez yavru tilkiyi besledi

Tunceli’de görevden dönen valilik koordinesindeki “Vefa Sosyal Destek Gurubu” ekipleri tilkiyi elleriyle besledi.



Korona virüs salgını sonrasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarına vatandaşlar uymaya devam ediyor. Vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla sokakların boşalmasını fırsat bilen yaban hayvanları da yerleşim alanları yakınına kadar inmeye başladı. Valilik koordinesinde sokağa çıkması kısıtlananların taleplerini "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor. Bugün gruba bağlı ekipler, görev dönüşü şehir merkezine inen yavru tilkiyi fark ederek elleriyle besledi.


O anları Vali Tuncay Sonel sosyal sosyal medya hesabından “Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız yöre insanımızın ihtiyacını karşılamadan dönerken karşılarına bugün sürpriz bir misafir çıkmış” diye paylaştı.

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