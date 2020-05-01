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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit kabrini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:05:02 -
Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit kabrini ziyaret etti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen operatör Mehmet Özdemir'in kabrini ailesiyle birlikte ziyaret etti.

Valilik tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 2018'de terör örgütü tarafından şehit edilen operatör Mehmet Özdemir'i unutmadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki bekçi ve jandarma personeli, 21 Nisan 2018'de şehit edilen Özdemir'in Mazgirt ilçesine bağlı Çat köyünde bulunan kabrini, şehidin eşi Nurgül, annesi Sakine ve babası Hıdır Özdemir ile ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi Paşa Camisi imamı İbrahim Halil Baysan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından şehidin kabrine çiçek koyan vefa grubu üyeleri, dua ederek mezarlıktan ayrıldı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli-Pülümür yolunda yaptığımız yaşam alanlı güvenlik kulelerinin inşaatlarında çalışırken 21 Nisan 2018'de hain, alçak PKK tarafından şehit edilen dozer operatörümüz Mehmet Özdemir kardeşimizin kabrini vefa grubundaki arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Dua ile." ifadelerini kullandı.

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