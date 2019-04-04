Vefa Salman kimdir nereli ve kaç yaşında? Yalova belediye başkanı Vefa Salman

CHP Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 45,91 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Yalova belediye başkanı seçildi. Vefa Salman, iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2004/ 2008-2009), bir dönem CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009) yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Yalova Belediye Başkanı seçilen Vefa Salman kimdir? Vefa Salman neleri ve kaç yaşında? Vefa Salman hangi görevlerde bulundu? İşte Vefa Salman biyografisi…

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova’da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirerek iş hayatına atıldı. Yirmi yıldır Yalova’da ticari yaşamının içerisinde bulunmaktadır.1988 yılında, Yalova’da yayınlanan tek günlük gazete olan “Haberci Gazetesi”nde yazı hayatına başlamıştır. Yalova’da yayınlanan ikinci günlük gazete olan “Yalova Gazetesi”nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürütmüştür. Birçok makale, haber ve yazısı yerel ve ulusal çeşitli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanmıştır. Halen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yalova Temsilciliği ve Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olup, iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2004/ 2008-2009), bir dönem CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.İlk şiir kitabı olan “Özgünce” 2007 yılında basıldı. İkinci şiir kitabı baskıya hazır olup, yayımlanmış yazılarından derlediği üçüncü kitabının çalışmalarını yapmaktadır.Vefa Salman, İngilizce Öğretmeni Dilek Salman ile evlidir.3 0 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Yalova Belediye Başkanı seçildi. Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi.Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan itirazlar sonrasında sabah geç saatlerine kadar 124 sandıktaki geçersiz sayılan oylarda Merkez İlçe Seçim Kurulu inceleme yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından CHP adayı Vefa Salman’ın sonuçlara göre 27 bin 229 oyla belediye başkanlığına seçildi. İtirazlar öncesinde 1 oy farkla önde olan AK Parti adayı Yakup Koçal ise 27 bin 223 oy aldı.

31 Mart 2019 Yalova yerel seçim sonuçları