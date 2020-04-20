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Aktüel

"Vefa" ekibinden görme engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

2020-04-20 16:16:08 -
"Vefa" ekibinden görme engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, nişanlısının isteği üzerine görme engelli Süleyman Özlü'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Fethiye Kaymakamlığını arayan görme engelli Zeynep Yiğit, Yanıklar Mahallesi'nde oturan kendisi gibi görme engelli nişanlısı Süleyman Özlü'nün doğum gününü kutlayabilmek için yardım istedi.

Bu isteği yerine getiren Kaymakam Muzaffer Şahiner, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle Özlü'nün evine doğum günü pastası ve çiçek gönderdi. Sevinç yaşayan Özlü, nişanlısı Zeynep Yiğit'le birlikte pastanın üstündeki mumları üfledi.

Zeynep Yiğit, talebinin karşılanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kutlamanın sürpriz olduğunu belirten Süleyman Özlü ise "Zeynep, 'özel bir işim var' dedi. Ben de ne diye sormadım. Güzel bir sürpriz oldu. Herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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