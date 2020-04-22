Vefa ekibi Kars'ta 5 bin 821 kişinin ihtiyacını karşıladı

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar başta olmak üzere 5 bin 821 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.



Bu kapsamda kentte Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.



Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, bugüne kadar 5 bin 821 kişinin talebine cevap vererek ihtiyaçlarını giderdi.

Sarıkamış ilçesinde de Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü ihtiyaçlı vatandaşlara para ve gıda yardımlarına devam ediyor.

Ayrıca SYDV Müdürlüğünden vakıf yardımı için başvuru yapacak vatandaşların, müdürlüğe gitmeden telefonla başvuru yapabilecekleri belirtildi.