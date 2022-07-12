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Spor Vedat Muriqi transferi niye gerçekleşmedi?
Spor

Vedat Muriqi transferi niye gerçekleşmedi?

Vedat Muriç kaç yaşında hangi takımla anlaştı? Ülkemizde Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi'nin Club Brugge'ye transferi iptal oldu. Peki, Vedat Muriqi hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 14:35:00 -
Vedat Muriqi transferi niye gerçekleşmedi?

Son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin Club Brugge transferi iptal oldu. Vedat Muriqi hangi takımla anlaştı?

Vedat Muriqi transferi niye gerçekleşmedi?

Vedat Muriç, Club Brugge'ye imza atmak için Belçika'ya gitmişti. Ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Belçika kulübünün Vedat Muriç transferinden vazgeçme sebebine ilişkin İtalyan basınında iddialar yer aldı.

Club Brugge sağlık kontrolü sonuçlarını öne sürerek bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç transferinden vazgeçti. Lazio ise golcü futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi ve Muriç'le ilgili bir sorun olmadığını ifade etti. Lazio'nun bu sebeple Club Burgge'yi FIFA'ya şikayet edeceği ileri sürüldü.

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