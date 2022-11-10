Vedat Muriqi tarihe geçti! Kıymetini bilemedik...
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla adından söz ettiren sonra İspanya'nın yolunu tutan Kosovalı golcü attığı gollerle adından söz ettiriyor.
La Liga'nın 14. haftasında Mallorca ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak kulüp tarihine geçti. Karşılaşma 1-0 Mallorca üstünlüğü ile tamamlandı ve Atletico Madrid zirve yarışında büyük bir darbe yedi.
Vedat Muriqi kariyerinde ikinci baharı yaşıyor. Mallorca formasıyla harikalar yaratan Kosovalı futbolcu bu hafta da Atletico Madrid'e patladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İspanyol temsilcisinin tek golünü Vedat Muriqi kaydetti.
KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak kulüp tarihine geçti. Her hafta performansının üzerine koyarak arttıran Kosovalı golcü şimdiden Mallorca taraftarının gözüne girmeyi başardı.