  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Can Ataklı'nın 'Togg' rahatsızlığı: Üretim bantlarını saraydan getiriyorlar

Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!

Bir JÖH'ün cephede yaşadığı tüyler ürperten anısı!

Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!

Kemalistler rahatını bozmadı, CHP'li Tunç Soyer'in '10 Kasım' dramı! Kimse gelmeyince 'çok acil' koduyla talimat verdi

Ali Babacan'ın "Londra Sermayesi" açıklamasını hatırlatan Arseven'den zor soru!

Yakından incelemek isteyenler dikkat! TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı!

Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!
Spor Vedat Muriqi tarihe geçti! Kıymetini bilemedik...
Spor

Vedat Muriqi tarihe geçti! Kıymetini bilemedik...

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla adından söz ettiren sonra İspanya'nın yolunu tutan Kosovalı golcü attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:44:00 -
Vedat Muriqi tarihe geçti! Kıymetini bilemedik...

La Liga'nın 14. haftasında Mallorca ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak kulüp tarihine geçti. Karşılaşma 1-0 Mallorca üstünlüğü ile tamamlandı ve Atletico Madrid zirve yarışında büyük bir darbe yedi.

Vedat Muriqi kariyerinde ikinci baharı yaşıyor. Mallorca formasıyla harikalar yaratan Kosovalı futbolcu bu hafta da Atletico Madrid'e patladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İspanyol temsilcisinin tek golünü Vedat Muriqi kaydetti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak kulüp tarihine geçti. Her hafta performansının üzerine koyarak arttıran Kosovalı golcü şimdiden Mallorca taraftarının gözüne girmeyi başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23