Vedat Muriqi La Liga'da devleşti
La Liga'nın 8. haftasında Mallorca deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 8. hafta kapanış maçında Elche ile Mallorca karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede kazanan çıkmadı.
Vedat Muriqi karşılaşmaya damga vurdu
Karşılaşmanın öne çıkan ismi Vedat Muriqi oldu. Kosovalı futbolcu maçın 12. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ev sahibi Elche, 15' Ezequiel Ponce'nin golüyle devreyi önde kapatırken, Muriqi bir kez daha penaltı noktasına geldi ve hata yapmadı: 1-1.
Dakikalar 85'i gösterirken Muriqi rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Yaz transfer döneminde Lazio'dan Mallorca'ya katılan 28 yaşındaki Muriqi, İspanyol ekibi adına 8 maçta 4 gol kaydetti.