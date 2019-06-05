0553 313 94 23

Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Galatasaray Muriç transferinde son durum

Vedat Muriqi Galatasaray transferinde son durum ne? FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Vedat Muriqi'nin hayatına dair ayrıntılar...

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Galatasaray Muriç transferinde son durum

Vedat Muriqi Galatasaray transferinde son durum ne? FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Vedat Muriqi'nin hayatına dair ayrıntılar...

Vedat Muriqi hangi takıma transfer olacak?

Hasan Kartal, Vedat Muriqi için 2,5 milyon Euro değerinde bir teklif aldıklarını ve Kosovalı golcünün gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden ötürü Galatasaray'a gitmek isteyebileceğini belirtti.

''GALATASARAY'I İSTEMESİ NORMAL''

TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Vedat Muriqi için 2,5 milyon euroluk teklif geldi. Biz, yapılacak olan tekliflere göre karar vereceğiz. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı için Vedat'ın orayı istemesi doğal ama bu konuda net bir şey söylemedi." dedi.

Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi yerli statüsünde mi?

Vedat Muriqi, Galatasaray'a transferi halinde önümüzdeki sezonda yabancı statüsünde oynayacak.

Kosovalı golcünün daha önce Yerli statüsünde oynamak için resmi başvuruda bulunduğu ve bunun için 1 yıllık süresi kaldığı ortaya çıktı. Kısaca Muriqi, Süper Lig'de kariyerine devam ederse bu sezon yabancı statüsünde önümüzdeki yıl yani 2020-21 sezonunda ise yerli oyuncu olarak forma giyebilecek.

Vedat Muriqi kimdir?

Vedat Muriqi (d. 24 Nisan 1994, Prizren), Kosovalı forvet. 1,94 m boy ölçüsüne sahip. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giymektedir.

KARİYERİ

Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu.

Giresunspor (2014 - 2015)

Giresunspor ile ilk maçını Antalyaspor'a karşı yaptı ve bu maça sonradan girerek takımının beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. İkinci maçını Konyaspor'a karşı Türkiye Kupasında oynadı. 2-1 kazandıkları maçta 1 gol 1 asist ile maçı tamamladı. Boluspor maçında ilk kez hat trick yaptı. Daha sonra da Kayseri Erciyesspor maçında 2 gol attı. PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü Giresunspor tarafından reddedildi.

2015-2016 Sezonunda, TFF 1.Lig de 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Gençlerbirliği (2016 - 2017)

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 21 Ağustos 2016 tarihinde, Ankara 19 Mayıs stadyumunda, 1.hafta da Gençlerbirliği SK, Gaziantepsor ile karşılaştı. Maçta 64.dk.da Cosmin Matei yerine oyuna girdi. 87.dk. da Aydın Karabulut'un asistinde, golü attı. Gençlerbirliği 2-0 maçı kazandı. Vedat Muriqi süper ligdeki ilk golünü atmış oldu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
  1. Rize
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Giresun
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Bolu
  8. Aydın
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. vedat muriç
  12. Vedat Muriqi
  13. Vedat Muriqi kimdir?
  14. vedat muriq
  15. vedat murig
  16. Vedat Muriqi nereli ve kaç yaşında?
  17. vedat muriqi galatasaray
  18. Galatasaray transferleri
  19. vedat muriç galatasaray
  20. muriç galatasaray
  21. muriç galatasaray transferi son durum
  22. spor haberleri
  23. transfer haberleri
  24. son dakika transfer haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
    1. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi..
    2. Başkent sokakları kelebeklere kaldı
    3. Türkiye - Fransa maçının hakemi..
    4. Mercimek tarlasında bayram mesaisi
    5. AK Parti'de bayramlaşma
    6. Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl..
    7. Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç..
    8. Avusturya'da Türklerden yeni parti
    9. AK Partili Veysel Eroğlu: "Alenen..
    10. Geleceğin meslekleri üniversite..
    11. Bayramının ikinci gününde vatandaşlar..
    12. Görenler şaşırıyor! 1920'den beri...
    13. ASKON’da bayramlaşma
    14. Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker..
    15. Malatya'daki cinayet
    16. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi..
    17. Takımında mutsuz olan dünya yıldızı..
    18. Rusya’daki Altaylar mumyanın yeniden..
    19. Mermer gibi bir cilt için: Patates..
    20. Devlet televizyonuna polis baskını!
    21. Bilecik’te devrilen kamyonetteki aynı..
    22. Ekrem İmamoğlu Trabzon’da..
    23. Denizin dibine plastik atıklarla..
    24. İranlı turistler otellerde yer..
    25. "23 Haziran'da bizim bayramımız var"
    26. "Cumhuriyeti demokrasi ile..
    27. İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma..
    28. Otomotiv ihracatı yüzde 0,2düştü
    29. Vali Yaman, bin 100 rakımda nöbet..
    30. BBP'ye bayram ziyaretleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor