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Spor Vedat Muriqi, İspanya'da haftaya damga vurdu!
Spor

Vedat Muriqi, İspanya'da haftaya damga vurdu!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Mallorca deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kaldı. Mallorca'nın forveti Vedat Muriqi, attığı gol, kaçırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartla maça damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:33:00 -
Vedat Muriqi, İspanya'da haftaya damga vurdu!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Elche sahasında Mallorca'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Vedat Muriqi, maça damgasını vurdu.

Penaltı atışından yararlanamadı

İlk olarak maçın 12. dakikasında Mallorca penaltı kazandı. Topun başına geçen Vedat Muriqi yaptığı vuruşta penaltı atışından yararlanamadı.

Beraberlik golünü kaydetti

Ev sahibi ekip Elche, 15. dakikada Ezequiel Ponce'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Muriqi 71. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi ve hata yapmayarak takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Kırmızı kart gördü

Mücadelenin 85. dakikasında Vedat Muriqi, rakibine yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından Mallorca puanını 9'a, Elche ise 2'ye yükseltti.

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