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Spor Vedat Muriqi ikinci kez yılın futbolsu seçildi
Spor

Vedat Muriqi ikinci kez yılın futbolsu seçildi

İspanya La Liga'da Mallorca forması ile çok başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi ülkesi Kosova'da ikinci kez yılın futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 00:45:00 -
Vedat Muriqi ikinci kez yılın futbolsu seçildi

Ligimizde Fenerbahçe forması ile gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa'ya transfer olan Vedat Muriqi, başarısız geçen İtalya macerasının ardından İspanya'da kendini buldu.

İspanya La Liga'da çıktığı 12 maçta 8 gol, Kosova Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'da ikinci kez yılın futbolcusu seçildi.

"Daha çok çalışacağım"

Vedat Muriqi aldığı ödül hakkında, "Çok mutlu ve gururluyum. Kariyerimin her alanında ülkemi ve beni idolleştiren genç sporcuları onurlandırmak için her gün daha çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.

Lewandowski ile yarışıyor

Vedat Muriqi, İspanya'da Robert Lewandowski ile krallık yarışı veriyor. Krallık yarışında zirvede bulunan Lewandowski'nin 13 golü var. Vedat ise 8 golle ikinci sırada yer alıyor. İspanya'da Lewandowski ya da Vedat'ın bu ödülü alacağı yorumları yapılıyor.

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