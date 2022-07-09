Vedat Muriqi hayatının şokunu yaşadı!

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'nin Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile prensipte anlaşan ve imza için ülkeye giden Kosovalı golcünün transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren futbolcunun transferi iptal oldu.

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilen Vedat Muriqi'nin İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'dan ayrılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla çıkışa geçen oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Lazio'da forma giyen ve Belçika Ligi takımı Club Brugge'ye imza atmak için ülkeye giden Vedat Muriqi'yi şoke eden bir olay meydana geldi.

Kosovalı golcünün resmi imzayı atması beklenirken, transfer son anda iptal oldu.

BRUGGE VAZGEÇTİ

Belçika ekibinin, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesine rağmen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi'nin, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun transferi için yeniden devreye gireceği iddia edildi.