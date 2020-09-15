  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Vedat Muric resmen Lazio'da
Spor

Vedat Muric resmen Lazio'da

Fenerbahçe Kulübü, Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:41:55 -
Vedat Muric resmen Lazio'da

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Muric'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde
Medya

Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde

İtalya’da ahlaksız Can Yaman’ın takipçileri saçmalığa yenisini ekledi. Can Yaman dondurması İtalya’da satışa sunuldu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı