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Vedat Muriç hangi takıma transfer olacak?

Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği öğrenildi. Peki Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriç nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç hangi takıma transfer olacak?

27 Haziran 2019 Perşembe 14:29
Vedat Muriç hangi takıma transfer olacak?

Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği öğrenildi. Peki Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriç nereli ve kaç yaşında? Vedat Muriç hangi takıma transfer olacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç transferi konusunda son dakia gelişmesi, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, oyuncuları Vedat Muric için gelen transfer tekliflerinde, Galatasaray veya Fenerbahçe'yle teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda para ve oyuncu takasına sıcak baktıklarını söylemişti.

Vedat Muriç kimdir? 

1994 doğumlu genç futbolcu Vedat Muriç Çaykur Rizespor’da forma giymekte. PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor forması giydi. Giresun’a Arnavutluk Teuta Durres takımından transfer olmuş ve kısa sürede büyük başarılara imza atmış ve büyük takımlarında takibi altına alınmıştır. Babası Orhan Muriç’te döneminde profesyonel futbolcu idi ancak maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve yaşantısını yitirmiştir. Vedat Muriç aslen Arnavutluk Kosova Prizren’lidir. Hem Türkiye hemde Arnavutluk vatandaşıdır. Milli takıma seçilme durumunda Türkiye Milli Takımında forma giyebilecektir. 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:29
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