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Biyografi Vedat Işıkhan kimdir? İşte yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Biyografi

Vedat Işıkhan kimdir? İşte yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:41:00 -
Vedat Işıkhan kimdir? İşte yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Prof. Dr. Vedat Işıkhan getirildi.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. Işıkhan; ilk, orta ve lise eğimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Akademik yaşamında uzmanlaştığı önemli alanlar; çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politikalar, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar yer almaktadır.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)'nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev yapmış ve programın icra edilmesinde rol almıştır.
2015-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda akademik danışmanlık görevini yürüttü.

8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı.
Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Işıkhan evli ve 3 çocuk babasıdır.
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