Vedat İnceefe: "İngiltere maçına Kocaeli halkını bekliyoruz"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, İngiltere maçında Kocaeli halkını desteğe çağırdı.

UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde yarın İngiltere ile oynayacak olan Ümit Milli Takım’da Teknik Direktör Vedat İnceefe, bu maçı kazanarak grupta yeniden iddialı konuma gelmek istediklerini söyledi. Haziran ayında oynadıkları iki maçta çok kritik puanlar kaybettiklerini belirten İnceefe, "İngiltere gibi grubun en iddialı takımı karşısında alacağımız galibiyet, geçmiş kayıpları telafi edecektir. Elbette ki çok zor maç ama tüm oyuncular hedefe ulaşmanın yolunun bu tip sonuç maçlarından geçtiğinin bilincinde" şeklinde konuştu.

Maçın oynanacağı Kocaeli’nin tam 9 yıl aradan sonra bir milli maça ev sahipliği yapacağını hatırlatan Vedat İnceefe, "Kocaelili futbolseverlerin bu önemli maçta tüm stadı doldurmasını istiyoruz. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Dolu tribünler de bu genç ve yetenekli çocuklara pozitif katkı yapacaktır. Onun için maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz" diye konuştu.