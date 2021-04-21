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Biyografi Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?
Biyografi

Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?

Vedat Bilgin hayatı | 21 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Yeni bakanlık mı kuruldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:34:00 -
Vedat Bilgin kimdir, nerelidir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kim?

Vedat Bilgin 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

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