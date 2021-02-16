Ve yol açıldı! Kandil için yolun sonu...

Hakkâri Yüksekova 3. Piyade Tümeni, Kuzey Irak'a girdi. Kararlılık Harekâtı'yla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 30 kilometreden fazla ilerledi. Harekâtla PKK'nın Irak'taki dağlık bölgeye hâkim olamaması ve bu yöntemle Türkiye'deki uzun süreli üslenme, örgütlenme ve saldırı yapabilme kapasitesini de yitirmesi planlandı. 2019'da başlayan 4 ayrı Pençe harekâtıyla ise PKK'nın kalbine hançer saplandı.

PKK'nın bölgede büyük ve küçük ölçekli birçok kampı bulunuyor. Bunların başında Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak tarafında karşısına gelen Sinath - Haftanin, bir kısmı Uludere'nin doğusu, bir kısmı ise Çukurca'nın batısına gelen Metina, yine Çukurca'nın güneyinde kalan Zap bölgesi, Hakkari'nin Derecik ilçesinin batısı ile Şemdinli'nin batı kısımlarında Basyan ve Avaşin bulunuyor. Yine Derecik'in doğusu ile Şemdinli'nin güneyinde kalan Hakurk bölgesi, sınırımıza ya çok yakın ya da bitişiğinde olan kamp alanları olarak biliniyor.

Kandil'e giden yol temizlendi

Pençe Kartal-2 harekâtı, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta Gara Dağı bölgesindeki yeni yapılanmasına darbe vurdu. Hakurk Vadisi'ndeki kampların birçoğu imha edildi. Duhok'un kuzeyinden Erbil'in kuzeyine kadar uzanan Gara Dağı bölgesinin temizlenmesiyle Kandil'e giden güç araziler Mehmetçik için temizlenmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde kaçmaya çalıştıkları sırada 3 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği harekâta ait görüntüleri paylaştı. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından vurulmasıyla bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Şırnak Uludere karşısındaki Haftanin Vadisi Pençe Kaplan harekâtıyla teröristlerden temizlenirken, Hakkari Çukurca karşısındaki Metina ve Hakurk Vadisi de Pençe 1-2 harekatıyla teröristlerden temizlendi. Son olarak daha geride yer alan ve PKK'nın en stratejik ve önemli barınma alanlarından Gara Dağı'nın da Pençe Kartal-2 harekâtıyla teröristlerden temizlenmesiyle sınır hattımız tamamen güvenli hale gelmiş oldu. Beklemedikleri bir anda gafil avlanan Gara'daki teröristlerden 53'ü etkisiz hale getirildi. Musul yakınlarındaki Sincar ve Kandil'e de kapsamlı bir harekatın hazırlığında son aşamaya gelindi.

Şırnak ve Hakkâri sınırındaki hudut birliklerine saldırılar ve terörist sızmaların önünü kesmek için yürütülen Pençe 1, 2, 3, Pençe Kaplan, Pençe Kartal-1 ve son olarak Gara Dağında 10 Şubat'ta başlayan ve 4 günde tamamlanan Pençe Kartal-2 harekâtıyla terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesi vuruldu. Gara Dağı üzerinden Zap, Avaşin-Basyan bölgesine gelen teröristler buradan Türkiye'ye sızarak kanlı saldırılar gerçekleştiriyordu. Gara'daki sözde Behdinan saha yapılanması ve Gara Eyalet karargâhı tamamen çökertildi.

Gara Dağına açılan Zap nehri batısındaki Kanimasi, Batufa, Begova, Zaho ile güneydeki Duhok, Bamerni, Amediye, Şeladize, Metina, Sinci, Sülav, Akre ve Dinarte bölgelerinin birbiriyle bağlantısını sağlayan tüm yol ve güzergâhlara Irak Bölgesel Kürt yönetimince yeni karakol ve kontrol noktaları kuruldu.

Bölgeye ağır silah, araç, gereç ve Mesud Barzani'nin yeğeni General Rawan İdris Barzani'ye bağlı özel peşmerge gücü takviyesi yapıldı. Gara'da ciddi kan kaybeden terör örgütü güvenli gördükleri Gara'daki en önemli barınma alanları Melke, Dosteka, Gise, Mezringane, Navxoş, Difrî, Duvriye bölgelerinden tamamen temizlendi.

Bu harekâtla sadece sınır güvenliği sağlanmadı, Zap, Çemço, Haftanin, Metina, Hakurk, Sinaht bölgesindeki teröristlerin birbirleriyle olan bütün bağlantıları da koparılmış oldu.

Zaravani adıyla bilinen Peşmerge Özel Kuvvetler sorumlusu Aziz Weysi, Irak'ın Kuzeyinde yayın yapan basın organlarına yaptığı açıklamada, PKK'nın Irak'taki varlığına son vermek için kararlı olduklarını belirterek, "PKK Sincar'da kanton kurma peşinde. Buradaki kargaşaya artık son vereceğiz. Buranın savunması sadece peşmergede olacak. Kimse PKK'nın sinsi oyunlarına gelmemeli. PKK Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma bahanesiyle Yezidi ailelerin küçük çocuklarını bile silah altına alıp istismar etti. Yezidi halk da PKK'dan artık bıkmış durumda. Sincar Irak Bölgesel yönetiminin bir parçasıdır. PKK'nın burada hareket etmesine izin vermeyeceğiz. Yasal meşruiyetimiz ve Irak merkezi hükümetine bağlılığımız var. PKK, Türkiye ile bölgesel Kürt yönetimin ilişkilerini bozmak istiyor. Türkiye bizim için önemli komşu ülkedir. Ekonomik ve siyasi olarak birbirimize bağlıyız ve iyi ilişkilere sahibiz" dedi.

Kaynak: Sabah