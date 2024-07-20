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Spor Ve Weghorst transferi tamam gibi! Hollanda ekibi açıklama yaptı! Tekrar Süper Lig'de...
Spor

Ve Weghorst transferi tamam gibi! Hollanda ekibi açıklama yaptı! Tekrar Süper Lig'de...

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:57:00 -
Ve Weghorst transferi tamam gibi! Hollanda ekibi açıklama yaptı! Tekrar Süper Lig'de...

Trabzonspor'un forvet adayları arasında yer alan Wout Weghorst transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözdesi için bordo-mavililerin rakibi konumunda olan Twente, 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü alacak bütçeye sahip olamadıklarını açıkladı. Böylece bordo-mavililer transfer yarışında yalnız kaldı.

Trabzonspor'un forvet adayları arasında yer alan Wout Weghorst transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözdesi için bordo-mavililerin rakibi konumunda olan Twente, 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü alacak bütçeye sahip olamadıklarını açıkladı. Böylece bordo-mavililer transfer yarışında yalnız kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Wout Weghorst hayalinin önündeki son engel de ortadan kalktı. Hollanda ekibi Twente, 31 yaşındaki golcü oyuncuyu transfer edecek bütçeye sahip olamadıklarını ve teklifte bulunmayacaklarını açıkladı.

Teknik direktör Arnold Bruggink, katıldığı Oosttribune podcast yayınında konuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

"Burnley'in istediği fiyat çok yüksek. Tüm paramızı Weghorst'a odaklamak saflık olur. Kendisiyle özel görüşmelerimiz elbette oldu. Gelmeye çok istekli. Fiyatında da çok indirime gitti. Ancak kulübünün istediği bonservis bedeli bizi aşıyor. Bütün diğer planlarımızı baltalar. Bu yüzden bu transferden vazgeçtik"

WEGHORST HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Hollandalı forvet, geride kalan sezonda Burnley'de 30 maça çıktı. Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asist üretti. Wout Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Wout Weghorst, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a kiralanmış ve ardından devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

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