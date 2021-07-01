Ve... Türkiye fesat sözleşmesinden kurtuldu

Türkiye’nin 11 Mayıs 2011’de imzaladığı, başta CHP, HDP, İP ve avaneleri ile Mor Çete’nin başını çektiği feminist oluşumların “yaşatır” diyerek savunduğu, gerçekte ise bizi biz yapan değerlerin kökünü kazımayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi geride kanlı bir enkaz bırakarak bugün yürürlükten kalktı. Akit’in sorumlu yayıncılık anlayışıyla ısrarla gündeme getirdiği fesat sözleşmesi artık nesillerimizi zehirleyemeyecek. Türk aile yapımızı dinamitleyen, LGBTİ sapkınlığının meşrulaşmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kalkması feminist dernekler ve Zillet İttifakı bileşenleri hariç herkesi mutlu etti.

Feministlerin oyunu bozuldu

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan, “İstanbul Sözleşmesi ile kadim medeniyetimizin altına dinamit koymak isteyenlerin oyunu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bertaraf edilmiştir. Sözleşmenin yürürlükten kalkmasıyla, aile yapımızı, din, ahlâk, kültür, inanç, anane ve namus kavramına saldıran feminist grupların oyunu tümüyle bozulmuştur” açıklamasında bulundu.

Aile içerisinde fertleri bir bütün olarak koruyacak kanuni düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Kalkan, şöyle devem etti: “İstanbul Sözleşmesi gösterdi ki kendi öz kadim geçmişimizi referans almayan sözleşme ve kanunlarla kendi medeniyet dünyamızı inşa edemeyeceğimiz gibi az daha mevcut düzenimiz de imha olacaktır. Yerli ve milli saiklerle erkek ve çocuk her ferdi aile içerisinde bir bütün olarak koruyacak kanuni düzenlemeler yapmak gerekir. Şimdi acilen öz inanç ve kültürümüzü referans alacak kanunlar yapılmalı ve aile yapımız korunmalıdır. Unutulmamalıdır ki aile korunursa medeniyet korunur. Aile kalkınırsa medeniyet kalkınır.”

Baskılara boyun eğilmedi

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Fesat sözleşmesinin kaldırılması eşcinselliğin hamiliğini yapan Amerika’ya, AB ülkelerine karşı ikinci bir one minute olayıdır. Her şeye rağmen, hatta siyasi olarak zarar görme ihtimaline rağmen cumhurun reisinin İstanbul sözleşmesini çöpe atmasını alkışla karşılıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın baskılara boyun eğmediğini kaydeden Çevik, şunları kaydetti: “AB, BM ve Türkiye’deki feministlerin baskılarına boyun eğilmedi. CHP’nin İP’in, HDP’nin, DEVA ve Gelecek Partisinin bugün hâlâ fesat sözleşmesini sahiplenmeleri onların hangi lobilere bağlı olduklarının da göstergesidir.”

