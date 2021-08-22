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Dünya Ve Taliban yardım istedi! Ahmet Mesud'a karşı o ülkenin kapısını çaldı
Dünya

Ve Taliban yardım istedi! Ahmet Mesud'a karşı o ülkenin kapısını çaldı

Taliban, Afganistan'ın Pençşir vilayetini ele geçiremedi. Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud, bölgede Taliban'a karşı direniş başlattı. Rusya, Taliban'ın Pençşir'deki durum için kendisinden yardım istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 10:57:00 -
Ve Taliban yardım istedi! Ahmet Mesud'a karşı o ülkenin kapısını çaldı

YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Moskova'dan Pençşir Vadisi'ndeki direnişçilerle siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Jirnov, bugün itibariyle Taliban'ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pençşir vilayeti olduğunu belirterek, "Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban'ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pençşir'e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi" dedi.

Şah Mesud'un oğlu Taliban'ı püskürttü!
Şah Mesud'un oğlu Taliban'ı püskürttü!

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Şah Mesud'un oğlu Taliban'ı püskürttü!

Büyükelçi, mesajın içeriğiyle ilgili olarak şunları paylaştı:

"Taliban temsilcisi Pençşir'e şunları iletmemizi istedi: Taliban şu ana kadar Pençşir'e güç kullanarak girmek için tek bir girişimde bile bulunmadı. Taliban, çözüm için barışçıl bir yol bulmayı, örneğin siyasi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Taliban, kan dökülmesini değil, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istiyor."

Büyükelçi ayrıca, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud Pençşir'deki direnişe liderlik ettiğini ve batılı ülkelerden direniş savaşçılarına silah yardımı yapmalarını talep ettiğini kaydetti.

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