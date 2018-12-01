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Ve sonunda bu rezalete 'dur' diyen bir vekil çıktı! "Gençlere kötü örnek oluyorlar"

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na 125 bin lira nafaka ödeyecek olmasının televizyonlarda fazla yer almasını eleştiren MHP'li vekil Aycan, konuyu Meclis'e taşıdı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 01:49
Ve sonunda bu rezalete 'dur' diyen bir vekil çıktı! "Gençlere kötü örnek oluyorlar"

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren dava sonucunda boşandı. İkilinin ayrılığı, gündemi gereğinden fazla meşgul etti. Sözde basın organlarının, boşanma olayını uzun süre gündemde tutması konunun Meclis'e taşınmasına neden oldu.

MHP'li vekil: Ballandıra ballandıra anlatıyorlar

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanmaların günlük diziler gibi ballandıra ballandıra anlatıldığını söyledi.

RTÜK'ü uyardıklarını belirten MHP'li vekil, gençlere kötü örnek olunduğunu dile getirdi.

"Müsaade edilmesin"

Sefer Aycan'ın sözleri, tutanaklara şöyle geçti: "Yurt meselesine geçmeden önce rahatsız olduğum bir konuyu belirterek başlamak istiyorum. Son zamanlarda televizyon kanallarında, özellikle de ana haber bültenlerinde bir şekilde medyatik olmuş kişilerin boşanmaları günlük diziler gibi gösterilmektedir ve buradan alınan tazminatlar ve detaylar her gün ballandıra ballandıra sunulmakta ve bu topluma kötü örnek oluşturmaktadır. Bununla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da gerekli uyarıyı yaptık. Gençlerimize çok kötü örnekler sergiliyoruz, buna müsaade edilmemesi gerekir. Boşanma tabii ki bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak bir tarafı da yoktur."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 01:49
  1. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan
  2. Acun Ilıcalı
  3. Şeyma Subaşı
  4. boşanma
  5. RTÜK

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  • Paşa Paşa 1 sa önce
    Bu acun denilen zevat fetöye yardım ve yataklıktan ne zaman içeri alınacak
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