Ve sevindiren haber geldi! Zam üstüne zam yağmıştı! Bu olursa 30 liraya düşecek

Tavuk fiyatlarının aşağı çekilmesi için Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Saruhan Yağmur'dan teklif geldi. Fiyatların yüzde 25 ile 30 oranında artmasının sebebinin tabaklama diye tabir edilen paketleme sistemi olduğu, bunun kalkmasıyla ciddi oranda fiyatın düşeceği aktarıldı.

“50 TL olan tavuk, 30-35 TL olacak”

Yağmur, "Tabaklama kalkarsa vatandaşlarımız, bol bol gönül rahatlığıyla tavuk alabilir. Eğer kalkmaz ise önümüzde kış fiyatlar daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.

Yağmur, "Parçalama yetkisiyle birlikte, örneğin 50 TL olan bir tavuğun kilosu yüzde 25-30 civarında düştüğünde fiyatları 30-35 TL bandına olacak. Tabakların kaldırılmasını ve Türkiye genelinde esnaflarımıza parçalama yetkisinin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.