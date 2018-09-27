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Ve Şenol Güneş kararını verdi! Vagner Love...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu hafta sonu oynanacak olan Kayserispor maçında forma şansı vermesi bekleniyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:14
Ve Şenol Güneş kararını verdi! Vagner Love...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbide oynanan kötü futbol sonrası kadroda revizyona gidecek. Artık ideal 11'ini bulmak isteyen tecrübeli hoca ilk olarak orta sahayı değiştirecek. Derbinin etkisiz isimlerinden Oğuzhan ve Tolgay kulübeye geçecek.

DİRENCİ ARTIRACAK

Güneş, Adem Ljajic'e oyun içi liderliğini verecek. Sırp futbolcunun arkasında ise Atiba-Medel ikilisi olacak. Böylece orta alandaki savunma direnci de yukarıya çekilecek.

CEZALI CANER'E NEŞTER

Sezona kötü başlayan ve kırmızı kart cezalısı olan Caner de Güneş'ten neşteri yiyecek. Artık sol bekte Adriano'yu oynatmayı planlayan başarılı teknik adam, Vagner Love'u da takıma monte ederek forvet sıkıntısı çözmeyi düşünüyor.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:14
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Vagner Love

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