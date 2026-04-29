AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"

Avusturyalı mevkidaşının "Türkiye güvenimizi kazanmalı" şeklindeki üstenci yaklaşımına, AB’nin kendi içindeki yapısal krizlerini ve stratejik körlüğünü hatırlatarak yanıt veren Fidan, Brüksel koridorlarındaki "siyasi irade" eksikliğini deşifre etti.

Avrupa Birliği’nin karar alma mekanizmalarındaki çarpıklığa dikkat çeken Bakan Fidan, birliğin küresel bir güç olma yolundaki en büyük engelinin yine kendi kuralları olduğunu vurguladı. Fidan, "27 ülkenin 26’sı, yani 400 milyon insan bir şey isteyebilir; ama 1 milyondan az nüfusu olan küçük bir ülkenin tercihi koca bir yapıyı felç edebiliyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildir" diyerek AB’nin içine düştüğü demokratik ve stratejik açmazı gözler önüne serdi.

"AB'de siyasi irade yok, küçük hesaplar var"

Kritik altyapı sorunlarından dijitalleşmeye, ticari rekabetten Avrupa güvenliğine kadar pek çok hayati başlıkta AB'nin ortak bir vizyon koyamadığını belirten Fidan, 500 milyonluk devasa bir yapının küçük ülkelerin vetolarına kurban edilmesini eleştirdi. "Bütün bu alanlarda büyük kazanımlar elde edilebilecekken, kimse bir şey diyemiyor ve sistem tıkanıyor" diyen Fidan, AB'nin Türkiye gibi stratejik bir ortağa yaklaşımında da benzer bir iradesizlik sergilendiğini ima etti.