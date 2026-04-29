Öğretmen, nöbetçi kaldığı pansiyonda ölü bulundu
Bursa Karacabey'de müzik öğretmeni Anıl Karakuzu, nöbetçi öğretmen olarak kaldığı okul pansiyonundaki odasında ölü halde bulundu.
Görevliler buldu
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Anıl karakuz, geceyi nöbetçi öğretmen olarak geçirdi. Sabah saatlerinde kendisinden haber alınamayan Anıl Karakuzu’nun hayatından endişe eden pansiyon görevlileri saat 12.30'da odasına girdi. Karakuzu'yu hareketsiz bulan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri, bekar olan Anıl Karakuzu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyku apnesi rahatsızlığı olan Karakuzu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Takip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemiş! Alman turistin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar