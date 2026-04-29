Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

TAHSİN HAN

Müslüman düşmanlığı haberlerini yapmaya alıştığımız İngiltere’de evsahipleri daha dengeli bir hayat yaşadıkları için evlerini Müslümanlara kiralamak istiyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Londra ve İngiltere’nin güneydoğusundaki mülk sahipleri, yalnızca Müslüman kiracılar için mülk ilanları yayınlarken konu ülke gündemine oturdu. Habere göre; Facebook, Gumtree (İngiltere’nin en büyük kiralama sitesi) ve Telegram’daki ilanlarda “sadece Müslümanlar”, “sadece Müslümanlar için “ ve “ 2 Müslüman erkek veya 2 Müslüman kadın için” gibi ifadeler yer alıyor.

Söz konusu ilanlara Ilford, Newham, Barking, Dagenham, East Ham, Redbridge, Walthamstow, Upton Park, Harrow ve Newbury Park’ta rastlanması, bu olayın yaygın olduğunu gösteriyor. Habere göre; bazı işletme sahipleri Müslüman olmayanlarla konuşmayı bile reddediyor. Sosyal medyada aktif olan bir emlak şirketi, “ Müslüman erkek tercih edilir “, “ Müslümanlar için çift kişilik oda mevcuttur “ ve “Pencaplı bir erkek için uygundur” ifadelerini içeren paylaşımlar yaptı.

ALKOLSÜZ KİRACI İSTİYORLAR

Bazı ev sahiplerinin alkolsüz ve sigarasız kişileri tercih ettikleri için Müslüman kiracı aradıkları belirtildi. Walthamstow’da aylık 450 sterline bir odayı “Müslüman bir erkek veya kız çocuğu için uygun” olarak ilan eden bir İngiliz, Müslüman olmayanları kabul etmeyi kesinlikle reddetti. Reform UK milletvekili Robert Jenrick “Bu reklamlar iğrenç ve İngiliz değerlerine aykırı” diyerek olaya tepki gösterdi.

ODA KİRALAMASI TERCİH ÖNEMLİ

İngiliz hükümetinden bir sözcü, gazeteye “Bahsedilen ilanlar, mevcut sakinlerin kiminle yaşayacakları konusunda tercihlerini belirtebilecekleri, paylaşımlı evlerdeki özel odalarla ilgili gibi görünüyor. Bu, Eşitlik Yasası kapsamında daha katı kurallara tabi olan, bir mülkün tamamının kiraya verilmesinden farklıdır. Ancak, tüm kullanıcıların sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde reklam vermesini bekliyoruz. İlanları aktif olarak izliyoruz ve kullanıcıların politikalarımızı ihlal ettiğini düşündükleri içerikleri bildirmeleri için araçlarımız mevcut. Bu içerikleri aktif olarak inceliyor ve uygun gördüğümüz durumlarda harekete geçiyoruz” diyerek oda kiralamalarında Müslümanların tercih edilmesine müdahale edilemeyeceğini ifade etti.