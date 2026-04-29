  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!
Gündem

Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilinin duruşmasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri sürerek “Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” sözleriyle büyük tepki çeken laikçi hokkabaz avukat Alperen Demirdiş'in 3 yıla kadar hapisle yargılandığı davaya devam edildi. Demirdiş bu kez de salonda basını istemedi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demirdiş hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi. Demirdiş, duruşmanın kapalı görülmesini ve basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, sanığın talebini kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Demirdiş, avukatının hazır bulunmadığını ve avukatı olduğunda savunma yapmak istediğini söyledi. Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, sanığın talebini kabul ederek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş, söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Demirdiş'in, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

GKRY lideri Hristodulidis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AB Zirvesi'ne davet ettik, reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: 3 yılda 3 milyon genci istihdam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutköy'e müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Adalet kainatın direğidir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende AYM Başkanı Özkaya, 700 bini aşan iş yüküne karşı teknoloji neşterini vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Avukat olmus ama Adam olamamis. Hadi oradan...
Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 28. oturumu, kelimenin tam anlamıyla yer ye..
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!

Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23