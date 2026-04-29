Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve!

Yaklaşık 1,5 saat süren ve diplomatik çevrelerde "tarihi" olarak nitelendirilen görüşmede, dünyayı sarsan çatışma bölgeleri ve bölgesel güvenlik meseleleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı. Seçim vaatlerinde "savaşları bitirme" sözü veren Trump’ın, Putin ile gerçekleştirdiği bu uzun soluklu temas, "Yeni bir barış süreci mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Ukrayna ve Orta Doğu’da "Ateşkes" trafiği

Görüşmenin ana gündem maddelerini, Avrupa’nın göbeğinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren çatışmalar oluşturdu. Trump’ın, Ukrayna konusundaki çözüm önerilerini ve Rusya’nın beklentilerini Putin ile doğrudan müzakere ettiği belirtiliyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın sona ermesi için de iki liderin koordineli bir diplomasi yürütme konusunda fikir birliğine varıp varmadığı ise gizemini koruyor.