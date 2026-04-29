SON DAKİKA
RAMS Park'ta 32 bin kişilik coşku! Antrenman değil sanki şampiyonluk provası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını RAMS Park’ta taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 32 bin sarı-kırmızılı taraftarın tribünleri doldurduğu çalışmada, futbolculara tezahüratlar ve meşalelerle destek verildi.

Galatasaray’ın Samsunspor maçı öncesi RAMS Park’ta yaptığı antrenman, tribünlerdeki 32 bin taraftarla şampiyonluk kutlamalarını aratmadı.  Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını stadyumda taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

 

RAMS Park'ta Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı taraftarlara ve basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular yarı sahada çift kale yaptığı maçlarla antrenmanı tamamladı.

 

Ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla günü tedaviyle geçirdi.

 

Futbolcuları tek tek tribünlere  çağırdılar

Şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, stadyumda yapılan antrenmana da yoğun gösterdi. Burada gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 32 bin sarı-kırmızılı taraftarlar takip etti. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar antrenman sırasında ayrıca meşaleler yaktı.

 

Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk taraftarları selamladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, antrenman devam ederken taraftarların isteğini kırmadı ve sahaya geldi. Burada Teknik Direktör Okan Buruk ile sarılan Başkan Özbek, kol kola girerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

 

Eski futbolculardan destek

Antrenmanı birçok sayıda eski futbolcu da stadyumdan izledi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Johan Elmander, Ryan Babel, Ryan Donk, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Hasan Kabze, Jimmy Durmaz, antrenmanı takip ederek futbolculara destek verdi.

 

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

hiç bir maça 11 kişi çıkmadılar...çok daha kalabalık.!!!!!!!!!

akitten gs güzellemesi. hani onlara stad hediye eden erdoğanı yuhalayanların takımı.
