  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Planlanan tarihten daha önce hesaplara yatırılacak Erken ikramiye müjdesi İYİ Parti Manisa'da deprem! Görevden alınan İl Başkanı Yunus Koca zehir zemberek sözlerle istifa etti! Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi ‘Sumud’ korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar Siyonist İsrail her yolu deniyor Rusya-Ukrayna savaşı tekrar kızışıyor! Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kilit isimdir Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor! Trump’a mesaj: İran aptal değil Hürmüz’ü bırakmaz Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle geliyor ALKA-KAPLAN sahnede Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız”
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Gündem

Yaşam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

belediyeden davası olsunlaer

karakola tutanak görüntüler doktor raporu olay tamam birde vaukat tutusunlar belediye yada köpek sahibiden davası olsunlar yeter

Vahap

Şimdi bu çocuğun hesabını kim verecek neden bu ülkede en ucuz şey can.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23