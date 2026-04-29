Dünya Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek
Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek

Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek

Avrupa Birliği'nden, Türkiye-Ermenistan demir yolu temaslarına destek geldi.

Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki demir yolu bağlantılarının yeniden kurulmasını ilerletmek amacıyla Kars'ta yapılan çalışma grubu toplantısının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecindeki sürekli ivme, bölgede kalıcı barış ve istikrar için gerekli olan daha geniş olumlu dinamikleri yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

 

Faaliyete geçtiğinde, Kars-Gyumri demir yolu bağlantısının bölgesel bağlantıyı güçlendireceğinin ve Güney Kafkasya'daki tüm nüfus için somut kazanımlar sağlayacağının vurgulandığı açıklamada, "AB, Bölgesel Bağlantı Gündemi, Küresel Geçit stratejisi ve Trans-Hazar Ulaşım Koridoru doğrultusunda Güney Kafkasya'da bağlantıyı geliştirmeye kararlıdır. Bu süreçte hem Ermenistan hem de Türkiye önemli roller oynamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

 

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı dün Kars'ta yapılmıştı.

Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

İstanbul'da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi
İstanbul'da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi

Gündem

İstanbul'da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme

Gündem

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme

